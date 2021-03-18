Александровскую свалку исключили из региональной территориальной схемы обращения с ТКО

17 марта губернатор Владимир Сипягин провел рабочее совещание по вопросу рекультивации Александровской свалки.

Эксплуатирующее свалку ООО «Экоресурс» 15 января прекратило прием отходов. Для предотвращения срыва вывоза твердых коммунальных отходов потоки временно – до момента корректировки территориальной схемы обращения с отходами – направлены на полигон у д. Бабанино Петушинского района.

12 марта Александровская свалка окончательно исключена из территориальной схемы обращения с отходами, и любая попытка завезти на нее ТКО является нарушением закона.

Для того, чтобы включить Александровскую свалку в мероприятия федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», необходимо выполнить два условия: исключить объект из государственного реестра объектов размещения отходов и разработать проектно- сметную документацию проекта ее рекультивации.

- Вопрос рекультивации Александровской свалки очень важен для нашей области и особенно для ее самого густонаселенного района. Настоятельно рекомендую муниципальным властям выполнить эти два условия, причем вести работу параллельно, чтобы не терять времени. Иначе мы рискуем уйти далеко за горизонт 2022 года. Со своей стороны администрация области приложит максимальные усилия для оперативного включения этой свалки в план мероприятий федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология, – отметил Владимир Сипягин.