Кольчугинец вломился к соседу и сломал ему руку

В июле прошлого года житель Кольчугино, поругавшийся с соседом по дому, решил разрешить конфликт силой. Взяв топор, он взломал дверь, вломился к нему домой, зашел внутрь и нанес обухом топора не менее трех ударов по правой руке мужчины. Сломав ему правую руку со смещением, который вызвал длительное расстройство здоровья и причинил средней тяжести вред здоровью потерпевшего. Вину он так и не признал. Суд признал его виновным сразу в двух преступлениях: в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначили наказание - год лишения свободы и штраф пятнадцать тысяч рублей, которые заменил условным сроком на два года.