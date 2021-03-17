Вместо троллейбусов №№1 и 5 временно будет ходить автобус

Мэрия временно организует временный автобусный маршрут № 5Т. Ему предстоит заменить троллейбусы №№1 и 5, которые пока ходят по сокращенному маршруту из-за аварии. Временный автобус № 5Т вводится с 18 марта на время проведения ремонтных работ опор контактной сети на улице Верхняя Дуброва и будет работать на маршруте «Улица Фатьянова - Рябинка». Стоимость проезда в автобусе будет «троллейбусной» - 23 рубля за одну поездку. На маршруте сохранены льготы и проездные билеты, действующие на троллейбусных маршрутах №№1 и 5. Ездить автобус будет с 07:00 до 19:00 каждые 20-25 минут.