Под Гороховцом случился пожар в доме на две семьи

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, сообщение о пожаре в селе Фоминки на улице Школьной поступило на пульт диспетчеров пожарной части в 15.29. Когда огнеборцы прибыли на место происшествия, в одной из двух квартир дома наблюдался дым.

- Пожар ликвидирован на площади 2 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

В результате сгорели вещи и мебель, находившиеся в квартире. Огнеборцы не дали пламени распространиться на соседние комнаты. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.