В Кольчугино владелец квартиры самовольно построил себе мансарду на крыше

Владелица квартиры в шестиквартирном доме в Кольчугино в 2019 году без разрешения на реконструкцию произвела перестройку крыши и надстроила над своей квартирой мансардный этаж. Это, по мнению ее соседки, могло привести к дополнительной нагрузке и деформации стен дома и создать угрозу жизни и здоровью его жителям. И женщина обратилась в суд, требуя привести жилое помещение в первоначальное состояние. Хозяйка перестроенной квартиры подала встречный иск: она требовала, чтобы ее соседка тоже избавилась от пристройки, сделанной вместо крыльца и веранды. Суды заняли много времени, в том числе потому, что стороны обжаловали решение. В итоге никому сносить пристройки не придется. Суд, основываясь на мнение экспертов, посчитал, что приведение квартиры в первоначальное состояние невозможно без ущерба для многоквартирного дома, а большинство владельцев квартир против пристройки на крыше не возражают. За истцом признано право собственности на квартиру в реконструированном состоянии.