Гусь-Хрустальный суд вынес приговор престарелому педофилу

Семидесятидевятилетний мужчина переехал к родственникам в Гусь-Хрустальный район. Ранее пожилой мужчина семь раз был судим, отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений в отношении детей и имел соответствующий медицинский диагноз. Долгое время он жил в одной многодетной неблагополучной семье, беспрепятственно общаясь с маленькими детьми, а затем стал ежедневно приходить в дом к другой многодетной матери и сдружился с ее четырьмя детьми. И впоследствии совершил в отношении одного из них - шестилетней девочки - преступление сексуальной направленности. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет. Приговор не вступил в законную силу.