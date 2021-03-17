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Происшествия17 марта 2021 16:41

Гусь-Хрустальный суд вынес приговор престарелому педофилу

Ранее мужчина не раз отбывал срок за аналогичные преступления
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Семидесятидевятилетний мужчина переехал к родственникам в Гусь-Хрустальный район. Ранее пожилой мужчина семь раз был судим, отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений в отношении детей и имел соответствующий медицинский диагноз. Долгое время он жил в одной многодетной неблагополучной семье, беспрепятственно общаясь с маленькими детьми, а затем стал ежедневно приходить в дом к другой многодетной матери и сдружился с ее четырьмя детьми. И впоследствии совершил в отношении одного из них - шестилетней девочки - преступление сексуальной направленности. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет. Приговор не вступил в законную силу.

Криминал