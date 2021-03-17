Во Владимире прививку от коронавируса сделали больше 20 тысяч жителей

На 17 марта в областном центре от коронавируса привились 20720 человек. Из них 8395 жителей получили уже оба компонента вакцины.

Вакцинация жителей Владимира от коронавирусной инфекции организована в семи лечебных учреждениях города. Владимирцы могут сообщить о своем желании привиться по телефонам поликлиник по месту жительства. После этого их пригласят на вакцинацию в определенный день и час.

Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Вакцина, с помощью которой прививаются жители Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.