Во Владимире троллейбусы №1 и 5 должны вернуться на маршрут на следующей неделе

Из-за временного изменения маршрутов троллейбусов №1 и №5 на остановках юго-западного района стало толпиться больше людей. Но чиновники обещают, что к началу следующей неделе троллейбусы снова поедут до конечной остановки на улице Фатьянова.

По словам начальника городского управления транспорта Юрия Иванова, уже сегодня будут установлены опоры. Однако необходимо время, чтобы бетон схватился.

Напомним, что схема движения троллейбусов была изменена из-за аварии, которая произошла в минувшие выходные. Водитель Хёндэ врезался в опору ЛЭП. В итоге два столба оказались на проезжей части.