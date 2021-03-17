Жителям Владимирской области предлагают придумать имена зубрам в нацпарке "Мещера"

В вольерном комплексе д. Савинская с недавнего времени проживают 5 самочек зубров. В национальном парке "Мещера" предлагают придумать для них имена.

Основное правило — все имена для девочек должны начинаться на слог «Вл» — Влада, Владлена. Чтобы не стеснять фантазию рамками реально существующих слов, можно пофантазировать и придумать красивые, ласковые имена.

Все предложения, если они не дублируют уже имеющиеся имена зубров, будут собраны и использованы по мере необходимости, ни одного не пропадет! Итоги подведут 1 апреля.

Жители активно включились и предложили уже несколько имен: Влуша, Власта,Владушка, Власка, Вланичка, Влушка, Влякса, Влюбашка, Владелина, Владилена, Властелина, Властимила, Власта, Владимирка, Власа, Влера, Влодава.

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