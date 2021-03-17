Во Владимирской области 392 медика получат медаль и 10 тысяч рублей

392 медика Владимирской области - обладателя медали Орлова в течение этого года получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Выплаты будут произведены в три этапа - поквартально. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Владимир Сипягин.

Получателями поддержки станут 163 врача, 189 человек из числа среднего медперсонала и 40 - из числа младшего медперсонала.

- В названии заслуженной нашими земляками награды звучит: "За медицинскую доблесть". Они проявили ее в прошлом году в борьбе с пандемией Covid-19 и продолжают трудиться - спасать человеческие жизни. Подписанное мной сегодня постановление - способ в очередной раз сказать им спасибо. Будем использовать любую возможность поддержать тех медиков, которые с искренним вниманием и заботой относятся к пациентам, с полной самоотдачей выполняют свой профессиональный долг, - написал Владимир Сипягин.