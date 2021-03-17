Во Владимире молодой человек помог водителю, а потом украл его машину

В полицию Владимира 13 марта обратилась девушка, рассказавшая, что у её молодого человека пропала машина. По её словам, пару дней назад он ехал из Судогды во Владимир, но по дороге сломался. Водитель, проезжавший мимо, помог завести авто, но во Владимире легковушка снова заглохла. Тогда парень оставил машину с ключами в одном из дворов и ушёл.

- Вернувшись на следующий день, автомобиль он не обнаружил, - сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области.

Вскоре полицейские вышли на подозреваемых, которыми оказались 24-летний житель Владимира и его 21-летний друг из Селивановского района. Один из них накануне помогал парню на трассе, а потом вместе с ним доехал до областного центра. Когда тот снова заглох, помощник по его просьбе довез парня обратно в Судогду, но приметил, что тот оставил ключи сломанной легковушки в салоне. С другом они вернулись, забрали машину и увезли в Селивановский район, где частично успели разобрать.

Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.