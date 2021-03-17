Во Владимирской области родители могут сдать ЕГЭ по русскому языку

До 2 апреля родители выпускников Владимирской области могут поменяться местами со своими детьми и самостоятельно пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ в рамках Всероссийской акции. Она пройдет во всех районах региона. Для участия в акции необходимо обратиться в управление образования.

В этом году родители смогут проверить свои знания по русскому языку – единственному обязательному предмету для участников ЕГЭ 2021 года. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ. Продолжительность экзамена – один час.

Участники мероприятия увидят, как организована регистрация на ЕГЭ, как выглядят рабочие места участников, контрольные измерительные материалы, как проходит их печать и сканирование, какие меры эпидемиологической безопасности соблюдаются в экзаменационных пунктах.

Отметим, что всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проводится уже в пятый раз. В 2020 году к ней присоединились более 3 тысяч родителей из 50 регионов страны.