В Вязниковском районе готовятся к приходу "большой воды"

В Вязниковском районе прогнозируется непростая обстановка, связанная с весенним паводком. В первую очередь это касается так называемой Заречной зоны города Вязники, расположенной на противоположном берегу Клязьмы.

- При неблагоприятном развитии погодного сценария от «большой земли» могут оказаться отрезаны 2 поселка и 14 деревень, в которых проживают порядка 560 человек. В случае критического подъема уровня воды в реке разведут понтонный мост. Таким образом 16 населенных пунктов могут оказаться отрезаны водой, - сообщили в областном управлении МЧС.

В двух магазинах, расположенных на территории Заречной зоны, имеется запас продуктов и товаров первой необходимости. Доставка товаров в другие населенные пункты при необходимости будет осуществляться с использованием автолавки.

Также в Заречной зоне работает ФАП, в котором имеется запас необходимых медикаментов. ФАП имеет автомобиль, таким образом пациенты, нуждающиеся в госпитализации, будут оперативно доставлены в лечебные учреждения.

Сотрудники МЧС России оценили готовность территории к обеспечению пожарной безопасности. В населенном пункте Козлово функционирует отдельный пост Вязниковской пожарно-спасательной части. Группировка сил и средств составляет 11 человек и 2 единицы техники. Кроме того, на территории дежурят 36 добровольцев пожарной охраны, в каждом населенном пункте имеется противопожарный водоем.