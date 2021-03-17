За сутки из Владимира вывезли более 3 тысяч кубометров снега

Коммунальные службы областного центра продолжают круглосуточно очищать улицы и тротуары города от снега и наледи, рапортует мэрия Владимира.

"В темное время суток только самосвалы муниципального «Центра управления городскими дорогами» выполняют более 120 рейсов, а днем - свыше 60 рейсов. Всего за сутки из города вывозится более 3000 кубометров снега", сообщают чиновники.

Впрочем, горожанам это не очень сильно помогает. Легкий заморозок превратил владимирские улицы в каток. И, к сожалению, не везде посыпан лед песко-соляной смесью. Зато на проспекте Ленина на перекрестке с улицей Завадского песок насыпали прямо на голый тротуар.

В ночь с 16 на 17 марта к работам по уборке снега была привлечена 31 единица техники. Сегодня снег и лед с городских улиц убирают 42 единицы техники и 72 рабочих ручной уборки муниципального «ЦУГД».

По вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.