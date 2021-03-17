58 процентов владимирцев после увольнений серьезно сократили свои расходы

Компания HeadHunter провела очередной опрос, касающийся рынка труда. Специалисты пытались понять, насколько серьезные финансовые трудности испытывали при поиске работы люди, в том числе из Владимирской области. Опрос проводился в феврале-марте 2021 года.

Финансовые трудности испытали 82% участников опроса. Причем с годами увеличился процент тех, кто испытывал после увольнения серьезные проблемы (2016 год – 31%, 2021 год - 39%). Кстати, женщины лучше справляются с финансовыми трудностями, чем мужчины. Чаще всего владимирцам помогали собственные сбережения. Треть поддержали родственники. Однако некоторым даже пришлось продать автомобиль.

С годами увеличился процент тех, кому пришлось серьезно сократить свои расходы (в 2016 году – 47%, в 2021 году – 58%) Причем наиболее серьезно к этому вопросу отнеслись люди в возрасте 55 лет и старше. Рациональное использование своих средств привело к тому, что 59% не брали деньги в долг после увольнения. Если и занимали, то у друзей или родственников.