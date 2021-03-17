Во Владимире вдова ветерана Великой Отечественной войны не могла получить выплату ко Дню Победы

Надзорное ведомство обратилось с иском в пользу вдовы ветерана, которая не смогла получить выплату в размере 75 тысяч рублей на 75-летие Победы. Отказ был мотивирован тем, что эти средства положены непосредственно участинкам Великой Отечественной войны, а муж женщины на фронтах не был, но в 1949-1951 годах сражался с националистическим подпольем на территории Литвы, хотя и имеет статус ветерана ВОВ.

Фрунзенский райсуд отказал в иске, однако Владимирский областной суд с первой инстанцией не согласился и отменил её решение как незаконное и необоснованное. Облсуд установил, что по закону для получения той самой юбилейной выплаты женщина должна иметь статус вдовы ветерана, а её умерший супруг, соответственно, статус ветерана ВОВ. Так как это условие соблюдено, жительница Владимира имеет полное право на получение 75 тысяч рублей.

В итоге иск был полностью удовлетворён, и теперь вдова ветерана наконец-то получит юбилейную выплату.