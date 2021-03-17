Владимирское отделение Почты России ищет водителей-курьеров и специалистов по логистике

Почта России во Владимирской области приглашает на работу специалиста по логистике и водителей-курьеров. Гарантируется полный соцпакет, официальное трудоустройство. Для водителей-курьеров предусмотрен удобный график работы: 2/2 дня.

Для специалиста по логистике предусмотрен график работы в офисе: 5/2 дня. Как сообщили в пресс-службе Почты России, заработная плата состоит из оклада и полугодовой премии. От соискателя ожидают коммуникабельности, умения прогнозировать ситуацию и принимать самостоятельные решения. Кроме того, от будущего работника потребуется умение работать в режиме многозадачности и высокая стрессоустойчивость.

Подробности можно узнать по телефонам: 8(4922)32-69-98 и 8(910)936-48-52.