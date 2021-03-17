Во Владимире грузовик наехал на отбойник и пробил прицеп с битумом

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

17 марта в полночь во Владимире произошло ДТП. На Южном объезде города , в трех километрах западнее н.п. Новокарповка грузовой автомобиль налетел на отбойник.

На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД, специалист ситуационного центра ФАД М-7.

- В результате ДТП произошло пробитие прицепа с битумом. Сотрудниками МЧС проводилась ликвидация возгорания топлива на площади 0,5 кв.м. Пострадавших и погибших нет, - сообщили в областном управлении МЧС.

Всего принимало участие 18 человек, 8 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек, 3 единицы техники.