Росздравнадзор посчитал облздрав виновным в нехватке льготных лекарств во Владимирской области

Проверить работу регионального департамента здравоохранения в Росздравнадзоре решили после многочисленных обращений местных жителей. Напомним, в регионе сложилась катастрофическая ситуация с получениям льготных лекарств. Люди вынуждены покупать их на свои деньги, а потом судиться, чтобы вернуть средства. Проверка показал, что по состоянию на 11 марта на отсроченном обслуживании в аптечных организациях региона находятся 3402 рецепта (1037 - по федеральной льготе и 2365 - по региональной льготе). По мнению контролирующего ведомства, в облаздраве не было надлежащего контроля движения и учета лекарств и медицинских изделий по льготному обеспечению, была нарушена логистика лекарственных препаратов по аптекам. Также в департаменте здравоохранения не определили вовремя, сколько лекарств нужно и поэтому не смогли вовремя их купить, хотя деньги выделили. Кроме того, не организовано лекарственное обеспечение отдельных льготных категорий граждан, страдающих ревматологическими заболеваниями. Также департамент не вовремя рассматривал обращений жителей по вопросам льготного лекарственного обеспечения, не сообщал о результатах, не принял всех необходимых мер по обеспечению граждан необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. В Росздравнадзоре особо отметили, что «горячая линия» по вопросам льготного лекарственного обеспечения практически не работала – дозвониться на нее нереально. Теперь облздраву предстоит устранить все недостатки до 1 июля этого года. Виновных губернатору предложили привлечь к дисциплинарной ответственности, а материалы проверки направили в региональный Следком.