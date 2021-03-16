Вынесен приговор меленковцу, убившему двух собутыльников и попытавшемуся дом с жертвами

Владимирский областной суд вынес обвинительный приговор пятидесятипятилетнему жителю Меленковского района. Его признали виновным в убийстве двух лиц, с целью скрыть другое преступление и умышленном уничтожение чужого имущества путем поджога. В марте 2019 года четверо знакомых мужчин отдыхали и выпивали в доме одного их них в деревне Селино Меленковского района. Двое гостей поссорились, в том числе потому, что один из них хвастался имеющимися у него судимостями и опытом отбывания наказания в местах лишения свободы. Взаимные оскорбления переросли в драку, однако вошедший в комнату хозяин дома потребовал от них прекратить избиение друга друга. Обвиняемому это не понравилось, и он сначала возмутился, а потом ножом с силой ударил хозяина дома в грудь. Тот умер на месте происшествия. После этого нападавший понял, что имеется свидетель и, желая избавиться от него, несколько раз ударил его ножом в шею и грудь. Раненый тоже скончался. После этого нападавший при помощи горючей жидкости поджог жилище и скрылся. В результате сгорел дом и хозяйственные постройки, ущерб оценили в миллион рублей. Убийца получил восемнадцать лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.