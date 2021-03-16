Под Петушками дачные воры похитили вещей на 1,2 миллиона рублей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Петушинский районный суд вынес обвинительный приговор двум иностранцам, которым инкриминировалась серия дачных краж, совершенных с октября 2016 по май 2017 года.

Воры орудовали в разных деревнях, посёлках и садовых товариществах Петушинского района, вытаскивая из домов дорогие инструменты и предметы бытовой техники. Общая сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей.

Сами мужчины вину не признали, однако доказательств оказалось достаточно для вынесения приговора. Первый получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима, второй приговорен к 4 годам 2 месяцам колонии такого же вида. Однако с учетом того, что до суда оба содержались под стражей и наказание фактически уже отбыли, осужденных отпустили прямо из зала суда.

Приговор в законную силу не вступил.