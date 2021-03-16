Во Владимирской области стало опасно выходить на речной лёд

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по состоянию на 16 марта сообщает, что за минувшие сутки на всем протяжении Оки наблюдались разнонаправленные изменения уровня воды в пределах 10 сантиметров.

Метеорологи отмечают, что в районе Мурома на Оке, а также на реках Клязьма, Нерль и Лух лёд пока ровный, однако в соседних регионах уже начались колебания уровня воды. В частности, на Оке от Калуги до Каширы в течение минувших суток был зафиксирован интенсивный спад уровня воды от 13 до 27 сантиметров. Кое-где вода уже вышла на поверхность льда.

- В ближайшие сутки на реках региона будут отмечаться разнонаправленные изменения уровня воды на фоне разрушения ледовых явлений и притока талых вод, - сообщили в Центральном УГМС.

Метеослужба предупреждает, что в связи с потеплением и выпадением дождей прочность ледяного покрова снижается, в связи с чем выход на лёд вне переправ опасен. Между тем, во Владимирской области ни одной официальной ледовой переправы не имеется, так что рисковать лучше не стоит.