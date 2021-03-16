Владимирская областная научная библиотека оцифровала 43 издания

Владимирская областная научная библиотека стала одной из первых библиотек страны, заключивших договор с Российской государственной библиотекой об участии в национальном проекте «Культура» в части оцифровки книжных памятников.

В рамках договора 43 издания (более 9 тысяч страниц) оцифрованы специалистами библиотеки и находятся в стадии размещения на портале «Книжные памятники», являющимся частью Национальной электронной библиотеки.

Так, на портале появятся электронные копии уникальных книг гражданского шрифта XVIII – первой четверти XIX вв., географические карты России XVII – первой половины XIX в. и нотные издания XVIII – первой четверти XIX вв., хранящиеся в настоящий момент в фонде Владимирской областной научной библиотеки.

Ранее в Национальную электронную библиотеку уже было передано 2200 оцифрованных изданий, которые сегодня доступны читателям из любого региона нашей страны.

- Благодаря оцифровке познакомиться с произведениями, представляющими особую ценность, могут не только специалисты и исследователи, но и все, кому интересна история своей страны. Именно поэтому все произведения находятся в свободном доступе и оцифрованы в самом высоком качестве. Это позволяет каждому посетителю портала в мельчайших деталях рассмотреть уникальные материалы прямо на экране своего компьютера или смартфона, - рассказала заместитель директора по автоматизации Владимирской областной научной библиотеки Лариса Новинская.