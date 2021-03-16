В Ковровском историко-мемориальном музее откроется выставка фарфора

В фондах Ковровского историко-мемориального музея хранится коллекция фарфора и фаянса, которая насчитывает более 250 экспонатов.

Коллекция состоит из чайных и столовых сервизов, бокалов, статуэток, чернильниц и др. Основная ее часть была собрана музеем в 1970-90 годах XX века.

На выставке посетители смогут увидеть продукцию знаменитых фарфоровых производителей России, таких как Кузнецовские заводы, Фарфор Вербилок, Грузинская фарфорово-фаянсовая фабрика, Дулевский и Ленинградский фарфоровый завод, Конаковский фаянсовый завод, Дмитриевский фарфоровый завод и др.

Выставка «…Тарелочка с голубой каемочкой…» – редкая возможность проследить путь развития фарфорового производства России во всем его жанровом многообразии.