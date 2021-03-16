Вязниковец бросил избитого друга умирать на пороге дома

Житель Вязников в июле прошлого года поругался со знакомым. Во время ссоры тот оскорбил его и ударил в грудь. В ответ вязниковец обидчика, нанеся ему удары кулаком в живот, по лицу и по задней поверхности туловища. А когда потерпевший упал на землю, взял его за руки и волоком перетащил к порогу входной двери дома. Жертва умерла от полученных повреждений, осложнившихся внутренней кровопотерей. Подсудимый вину признал полностью, а вязниковский городской суд отправил его на семь с половиной месяцев в колонию строгого режима. Но суд вышестоящей инстанции, куда обратились с жалобами сам осужденный и его защитник, смягчили наказание до семи лет и трех месяцев лишения свободы.