Во Владимирской области за неделю простуду подхватило почти восемь тысяч человек

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, за последнюю неделю во Владимирской области к врачам обратилось 7 818 человек с признаками ОРВИ, среди них 3 830 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 15,6%, превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше на 16%. А вот в областной столице болеют меньше: за ту же неделю 2 434 обращения граждан в лечебные учреждения, среди них 1 212 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 33%, а превышение эпидпорога зарегистрировано только в возрастной категории от 15 лет и старше на 0,3%. Гриппа в регионе никто не болеет. По крайней мере по результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа не зарегистрированы. Чащу всего у владимирцев выявляют риновирусы, метапневмавирусы, аденовирусы, hCov.