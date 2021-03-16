В Кольчугинском районе «УАЗ» вылетел с трассы и врезался в дерево

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария с участием микроавтоубса «УАЗ» случилась в 8 часов утра 16 марта на автодороге «Колокша — Кольчугино — Александров — Верхние Дворики».

- Водитель 1957 года рождения, двигаясь со стороны Александрова в сторону Владимира, выбрал небезопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, в результате чего совершил съезд в правую обочину с дальнейшим опрокидыванием и наездом на дерево, - сообщил старший инспектор областного УГИБДД Михаил Маслов.

Прибывшим на место сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителя из разбитого «УАЗа». Врачи увезли его в больницу с травмой грудной клетки, переломом ребер, тупой травмой живота и переломом ключицы. Другие автомобили в ДТП не пострадали.

В Госавтоинспекции по факту произошедшего проводится проверка.