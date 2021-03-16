Мошенники обманули жителя Суздальского района почти на миллион рублей

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, в начале марта в полицию обратился 49-летний житель Суздальского района, который рассказал, что стал жертвой мошенников. Сперва с ним связалась девушка, которая представилась работником банка, и сообщила о какой-то подозрительной операции на счёте.

После этого «банкирша» убедила мужчину снять с карты 108 тысяч рублей и перевести их на счет, который сама же и указала.

А потом несколько дней подряд суздальцу звонили разные люди, которые представлялись работниками финансовых организаций и сообщали, что им поступали оформленные мошенниками заявки на кредиты от его имени.

Якобы для сохранения сбережений аферисты попросили мужчину подтвердить заявки, а потом обналичить деньги и внести их на неизвестные счета. Всего доверчивый гражданин перевел жуликам более 900 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, личности аферистов устанавливаются.