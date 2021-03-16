Житель Киржача попался на покупках с чужой банковской карты

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, заявление об исчезновении денег с банковской карты поступило в полицию в декабре. Вскоре полицейским удалось вычислить и задержать подозреваемого, которым оказался 38-летний местный житель.

Выяснилось, что чужую карту он нашёл на автомобильной парковке, и несколько раз расплачивался ей в разных магазинах города.

- Общая сумма причиненного собственнику ущерба превысила 7500 рублей, - сообщили в отделе информации и общественных связей регионального главка полиции.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено на рассмотрение в Киржачский районный суд.