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Коронавирус Covid-1916 марта 2021 12:18

Во Владимирской области снова можно пройти диспансеризацию и профилактические медосмотры

Их возобновили с 15 марта
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В связи с улучшением эпидситуации по новой коронавирусой инфекции во Владимирской области с 15 марта возобновлено проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения.

По плану в 2021 году в регионе порядка 257 тысяч жителей области должны пройти диспансеризацию и более 62 тысяч человек – профилактические осмотры.

Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года – для лиц в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – для лиц в возрасте 40 лет и старше. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно (за исключением года проведения диспансеризации).

Пройти диспанскризацию и профилактический медосмотр можно в территориальной поликлинике по месту жительства.