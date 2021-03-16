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Общество16 марта 2021 11:42

Жители Александровского района и Суздаля смогут использовать единую платежную карту "Тройка"

Если запуск пилотного проекта пройдет успешно, ее могут внедрить во все районы области
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Заместитель губернатора Роман Годунин провел рабочую встречу с представителями компании ООО «СберТройка», представляющими одноименную платежную систему.

«Тройка» - это бесконтактная пластиковая карта, предназначенную для хранения денег для проезда на транспорте, по сути она является транспортным электронным кошельком. Картой «Тройка» можно оплачивать также и велопрокат, билеты в парки, музеи и целый ряд городских сервисов. Тариф для применения карты рассчитывается индивидуально для каждого района с учетом сведений о пассажиропотоке, количестве внутренних и внешних рейсов, видов транспорта.

Для того, чтобы лучше познакомиться с механизмом действия единой карты «Тройка», было принято решение запустить в области два пилотных проекта: в Александровском районе и Суздале.

- Мы выбрали Александровский район потому, что он представил подробную информацию, необходимую для запуска проекта, и он ближе всего к Москве. Большое количество его жителей часто туда ездит, и им будет удобно иметь такую единую транспортную карту, а нам, в свою очередь, будет понятно, насколько это удобно жителям нашей области при поездках в столицу. А Суздаль выбран из-за того, что карту возможно интегрировать и с туристическими объектами, что может облегчить туристам их посещение, что особенно было бы актуально к 1000-летию города, – прокомментировал Роман Годунин.

По итогам встречи определены сроки предоставления «дорожных карт» по работе в каждом из выбранных муниципальных образований, до конца марта будут определены основные мероприятия по запуску «пилотных проектов».