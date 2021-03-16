Во Владимирской области больше всего болеют подростки от 15 лет и старше

За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 7 818 человек с признаками ОРВИ, среди них 3 830 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 15,6%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше на 16%.

- За прошедшую неделю во Владимире зарегистрировано 2 434 обращения в больницы, среди них 1 212 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 33%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше на 0,3%, - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

По результатам лабораторного мониторинга случаи гриппа не зарегистрированы. Основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, метапневмавирусы, аденовирусы, hCov.