На пожаре в Коврове погиб 42-летний мужчина

фото ГУ МЧС по Владимирской области

16 марта в 6.30 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом деревянном доме на две семьи по адресу город Ковров, улица Советская. На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

- В одной из квартир горел диван и внутренняя отделка на площади 3 квадратных метра. Пожарные оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться на соседнюю жилую квартиру. В ходе тушения на месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины 1979 года рождения, - рассказали в областном управлении МЧС.

Дознаватели МЧС России устанавливают все обстоятельства произошедшего. Одна из наиболее вероятных версий возникновения пожара – это неосторожное обращение с огнем при курении.

К тушению пожара и ликвидации последствий привлекались 2 единицы техники и 11 человек личного состава.

В регионе с начала года по причине неосторожного обращения с огнем произошло 14 пожаров, погибли 18 человек.