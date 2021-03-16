Муромская конькобежка завоевала пять медалей на чемпионате России

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13 и 14 марта в Иркутске состоялся чемпионат России по конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборьях. Это был конькобежный соревновательный дебют новой ледовой арены "Байкал".

В соревнованиях приняли участие не все сильнейшие конькобежцы. Из призеров чемпионатов мира здесь были только Евгения Лаленкова и Дарья Качанова. Также были знакомые по участию в чемпионатах мира и Европы и на этапах Кубка мира Елена Сохрякова, Ирина Кузнецова, Виктор Лобас, Даниил Алдошкин, Даниил Беляев и муромлянка Елена Еранина.

Спортсменка из города на Оке, инструктор СШОР имени А. Прокуророва завоевала сразу несколько медалей.

Елена Еранина заняла 1 место на дистанции 500 метров, 2 место на дистанции 1500 метров, 2 место на дистанции 3000 метров, 3 место на дистанции 5000 метров и 2 место по сумме классического многоборья.