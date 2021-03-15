В Судогодском районе легковая машина столкнулась с грузовиком

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, около 11.30 на 68 километре указанной автотрассы 49-летний водитель автомобиля «Черри» выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным грузовиком «МАЗ», за рулем которого находился водитель 1983 года рождения.

- В результате ДТП водитель «Черри» и его пассажир 1979 года рождения направлены на амбулаторное лечение, пассажиры 1952 и 1990 годов рождения госпитализированы, - уточнили в отделе информации и общественных связей регионального главка полиции.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.