В Меленковском районе появился автоклуб, который повезет культуру в деревни

В Меленковском районе появился многофункциональный культурный центр – автоклуб, позволяющий организовывать мероприятия в малонаселенных и труднодоступных местностях. Специализированный транспорт обошелся в 5,6 миллионов рублей, причем большая часть – 4,6 миллионов – пришла из федерального бюджета. Автоклуб, который будет обслуживать 34 деревни и поселка, где живут шесть тысяч человек, позволит проводить мероприятия не только в регионе, но и ездить с концертами и выставками в соседние области.

- Собственный транспорт позволяет работникам культуры организовать гастрольную деятельность. Причем в нем есть и современный экран, и звуковое оборудование, и раскладная сцена – можно привезти в отдаленную деревню кино, концерт или и то, и другое. То есть в течение дня можно распланировать разные мероприятия, – рассказывает директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

Такие же автоклубы получит в этом году в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Гороховецком районах.