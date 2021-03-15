В Суздальском районе загорелись два дома

Ночью 15 марта загорелись два деревянных дома в селе Новое Суздальского района. При этом, как отмечают в ГУ МЧС России по Владимирской области, существовала угроза другим домам. Приехавшие пожарные установили, что пожар начался в одном из домов, с которого пламя перекинулось на соседний. По словам хозяина дома, перед пожаром выключился свет, и огонь быстро распространился по стене. Огонь стал угрожать соседним домам из-за того, что хозяин сначала попытался сам потушить огонь с помощью огнетушителя и только после того, как он понял, что своими силами потушить пожар не удастся, вместе с семилетней дочкой покинул дом и вызвал пожарную охрану. Жители соседнего дома покинули его самостоятельно до прибытия пожарных. Пожарные сумели потушить огонь на площади 112 «квадратов», не дав огню распространиться дальше. Сгорел один жилой дом и кровля соседнего здания. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации причиной пожара в первом доме явилось короткое замыкание, а причиной перехода огня на второе строение стала плотная застройка. Сейчас местная администрация рассматривает вопрос о размещении погорельцев в общежитии.