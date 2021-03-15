Ковровский рынок оштрафовали на сто тысяч рублей

Прокуратура проверила Октябрьский рынок в Коврове, где в ноябре прошлого года один из посетителей устроил взрыв. Как оказалось, на рынке не соблюдали законодательство об антитеррористической и пожарной безопасности. Лестничные клетки не оборудованы устройствами самозакрывания, не обеспечивался предел огнестойкости двери электрощита, нарушения в эксплуатации приточно-вытяжной вентиляции, а охрана торгового объекта осуществлялась не с привлечением частной охранной организации, а штатными сотрудниками, не имеющими профессиональной подготовки. В отношении генерального директора ООО «Октябрьский рынок» и указанного юридического лица возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, их оштрафовали на сумму. Более ста тысяч рублей. Сейчас все нарушения устранены.