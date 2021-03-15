Сотрудник ковровской исправительной колонии набрал взяток от заключенных на 112 тысяч рублей

Ковровский городской суд признал виновным бывшего сотрудника исправительной колонии №6 УФСИН России по Владимирской области в получении взяток от заключенных.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в июне 2018 года молодой человек был назначен на должность начальника цеха №1 трудовой адаптации осужденных указанного исправительного учреждения. С июля по октябрь 2019 года он получал от "зеков" денежные вознаграждения за то, что проносил для последних на территорию колонии продукты питания, алкогольные напитки и иные запрещенные предметы. Сумма полученных сотрудником взяток, переведенных ему на различные банковские карты, составила более 112 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал свою вину. Ему дали один год исправительной колонии общего режима и назначили штраф в двукратном размере суммы взятки (214 882) рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.