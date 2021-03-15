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Общество15 марта 2021 13:32

Владимирцы чаще всего жалуются на отказ заменить некачественную технику

Во Всемирный день прав потребителей участники проекта “Защита потребителя” ВРОО “Практика” рассказали, что волнует владимирцев
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Чаще всего в прошлом году к юристам бесплатного проекта обращались из-за отказов в замене некачественной бытовой техники (22% обращений), неисполнения условий и сроков договоров услуг и поставки товаров (13%), взыскания неустойки по договорам долевого участия (10%), возврата средств за отмененные туристические поездки (9%), а также возврата товаров, приобретенных через интернет-магазины (8%). Еще 15% обращений были связаны с подачей жалоб и исковых заявлений. К сожалению, много звонков от представителей старшего поколения поступает с жалобами на случаи мошенничества: с банковскими картами и навязанными услугами (установка ненужных счетчиков и датчиков утечки газа, проверка вентиляции и герметичности пластиковых окон и т.п.). Всего за три года работы проекта наши юристы оказали адресную правовую помощь 2896 жителям Владимирской области, ежегодно более 700 человек получают бесплатные консультации юристов по телефону горячей линии 8 920 920 25 12.