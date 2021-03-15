Муромского пожарного показали на проекте "Я почти знаменит" на Первом канале

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Пожарный из Мурома, настоящий русский богатырь, Никита Меркутов попал в программу "Я почти знаменит".

В эфире он поднял 48-килограммовую лестницу одной рукой и делал с ней приседания. После этого сделал несколько опасных упражнений с топором и поднял две пожарные колонки весом 16,5 кг.

- Видно, что вы сильный человек не только физически, но и духом. Развивайтесь дальше, - сказал член жюри Алексей Ягудин.

Николая Цискаридзе удивить оказалось сложно. Он сказал, что повторить это может каждый, в частности он сам, ведь 48 кг - это вес обычной женщины, которую танцоры также поднимают на руках.

А Жанна Бадоева заметила, что ей не хватило упражнений на растяжку. Но несмотря на это муромский силач, пожарный произвел большое впечатление на зрителей.