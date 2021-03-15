В Вязниках женщина расправилась с приятельницей с помощью ножа и вилки

Жительницу Вязников обвиняют в убийстве. По версии следствия, в декабре прошлого года она вместе со знакомой выпивала в коммунальной квартире. Женщины поссорились и злоумышленница избила приятельницу ногами, обутыми в сапоги, и кулаками, а потом несколько раз ударила ножом в жизненно-важные органы. А в финале дважды ткнула вилкой в спину лежащую на полу жертву. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. Уголовное дело будет рассмотрено по существу Вязниковским городским судом. За совершенное преступление нападавшей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.