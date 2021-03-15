Во Владимире начали прочищать ливневки

фото с сайта городской администрации

Начавшаяся оттепель позволила специалистам «Владимирводоканала» продолжить ревизию систем городской ливневой канализации.

МУП «Владимирводоканал» обслуживает около 150 км сетей ливневой канализации, и все эти сети проходят ежегодную проверку. Работы ведутся ежедневно в плановом режиме. Сегодня к этой работе привлечено 2 единицы техники и более 20 работников предприятия.

Производится расчистка решеток дождеприемников от льда, препятствующего оттоку талых вод, а также откачка воды с дорог и тротуаров областного центра.

Заявки на откачку воды с улиц поступают в режиме реального времени. По вопросам откачки воды с улиц и тротуаров жители города Владимира могут звонить в диспетчерскую МУП «Владимирводоканал» по круглосуточному телефону: 53-49-09.