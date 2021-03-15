Анимационный фестиваль в Суздале можно посмотреть онлайн

15 марта открылась регистрация на платформе suzdalfest.online и стартовали онлайн-мероприятия XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино.

Все зарегистрированные пользователи интернета России, стран СНГ и Балтии могут в течение всех фестивальных дней бесплатно стать участниками всех событий смотра одновременно с гостями Суздаля.

Просмотры начнутся согласно расписанию 15 марта с 13 часов, а в 18:00 состоится онлайн-открытие фестиваля, посвященное его первому президенту, знаменитому режиссеру анимационного кино Александру Татарскому.

На платформе можно посмотреть все фильмы конкурсной и внеконкурсной программ (кроме полных метров), включая специальную опцию для интернет-версии: двукратный повторный просмотр этих программ в течение 48 часов после премьерного показа.

Помимо кинопросмотров для онлайн-участников Судальфеста организована прямая трансляция всех мероприятий деловой программы форума: мастер-классы, дискуссионные панели, питчинги и презентации. Только для пользователей suzdalfest.online ежедневно будут проходить неформальные стримы – прямые включения из самой гущи событий Суздальфеста.

В течение двух дней после церемонии награждения победителей будут повторно транслироваться ретроспективы и спецпрограммы фильмов, а также ключевые события деловой программы фестиваля.