Во Владимире в автобусе 7С пассажиры устроили массовую драку

Во Владимире 14 марта в группе "Подслушано во Владимире" социальной сети ВКонтакте появилось видео массовой драки в автобусе 7С.

На видео видно, как несколько парней орут матом, а после начинают бить друг друга руками и ногами. При этом в ходе драки досталось даже тем пассажирам, которые вовсе не участвовали в конфликте. В том числе и женщинам. При этом другие пассажиры пытались успокоить дебоширов, но переорать горлопанов было сложно. Водитель автобуса вынужден был остановиться и открыть двери, чтобы автобус смогли покинуть хотя бы мамы с детьми.

Что стало причиной конфликта, неизвестно. В комментариях к видео один из очевидцев написал, что драка началась из-за того, что одному из пассажиров не понравилась давка, спровоцированная тем, что на остановке в автобус вошла мама с коляской. Словесная перепалка якобы переросла в драку. Впрочем, с заявлением в полицию никто не обращался. Также неизвестно, чтобы кто-нибудь серьезно пострадал в результате потасовки.