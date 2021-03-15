16 марта в Юридическом институте ВлГУ откроется новое арт-пространство, где свои творческие работы смогут выставлять студенты, преподаватели, а также друзья и партнеры института.

Первое мероприятие в творческом пространстве – выставка работ студенток института, художницы Анастасии Акельевой и фотографа Анастасии Новичковой.

Анастасия Акельева пишет картины более 5 лет. Среди стилей, в которых Настя работает, вместе сосуществуют абстракция и соцреализм. Своим творчеством Настя хочет привлечь внимание к проблеме отсутствия у людей интереса к далекому прошлому и показать «бытовую действительность с другого ракурса». Цель автора – обратить внимание на палеонтологию.

Анастасия Новичкова – студентка 2 курса специальности «Таможенное дело» – занимается фотографией с 13 лет. За это время она победила в международных и региональных фотоконкурсах. Фотоработы, демонстрируемые на выставке, посвящены студенческой жизни Юридического института ВлГУ. На кадрах запечатлены яркие моменты посвящения в студенты, адаптационных сборов первокурсников, конференций, круглых столов и семинаров, в которых участвуют студенты.