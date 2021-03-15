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Спорт15 марта 2021 11:24

Владимирский спортсмен взял серебро на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров

В соревнованиях приняли участие больше 300 спортсменов
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В Хабаровске с 11-13 марта состоялось первенство России по греко-римскои борьбе среди юниоров (до 21 года). В соревнованиях приняли участие 324 спортсмена из 50 субъектов РФ.

Владимирскую область представляли три спортсмена, один из которых Сайфула Магомедов. Борец завоевал серебряную медаль в весовои категории до 82 кг.

Победители и призеры соревнований войдут в состав сборной команды России и будут представлять Россию на Первенстве мира и Европы по спортивной борьбе. Турнир пройдет 19-25 апреля в Варшаве.