Владимирский спортсмен взял серебро на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров

В Хабаровске с 11-13 марта состоялось первенство России по греко-римскои борьбе среди юниоров (до 21 года). В соревнованиях приняли участие 324 спортсмена из 50 субъектов РФ.

Владимирскую область представляли три спортсмена, один из которых Сайфула Магомедов. Борец завоевал серебряную медаль в весовои категории до 82 кг.

Победители и призеры соревнований войдут в состав сборной команды России и будут представлять Россию на Первенстве мира и Европы по спортивной борьбе. Турнир пройдет 19-25 апреля в Варшаве.