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Происшествия15 марта 2021 11:10

Житель Судогды попался полицейским на продаже наркотиков

Мужчину обвиняют в незаконном сбыте запрещенного вещества в крупном размере
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, 20 мая минувшего года мужчина через пособника совершил продажу наркотического вещества общей массой 0,38 грамма.

Однако человек, которому он продавал запрещенное вещество, действовал под прикрытием в рамках полицейской проверочной закупки.

За вещество покупатель заплатил 1,5 тысячи рублей, после чего продавец был задержан. Свою вину он не признал, но собранных доказательств хватило для выдвижения обвинения.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в скором времени его начнет рассматривать Судогодский районный суд.

Криминал