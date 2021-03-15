Житель Судогды попался полицейским на продаже наркотиков

Как сообщает прокуратура Владимирской области, 20 мая минувшего года мужчина через пособника совершил продажу наркотического вещества общей массой 0,38 грамма.

Однако человек, которому он продавал запрещенное вещество, действовал под прикрытием в рамках полицейской проверочной закупки.

За вещество покупатель заплатил 1,5 тысячи рублей, после чего продавец был задержан. Свою вину он не признал, но собранных доказательств хватило для выдвижения обвинения.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в скором времени его начнет рассматривать Судогодский районный суд.