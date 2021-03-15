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Общество15 марта 2021 10:56

Троллейбусы №№1 и 5 во Владимире будут ходить только до проспекта Ленина

Это временная мера, пока не починят опору контактной сети
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Не так давно в Юго-Западном районе города Владимира произошла авария - в одну из опор контактной сети врезался автомобиль.

Опора необходима для движения троллейбусов. И из-за ДТП пока троллейбусы маршрутов №№1 и 5 временно не смогут доезжать до конечной на улице Фатьянова. Они будут следовать до остановки "Проспект Ленина" (где разворотное кольцо).

Движение троллейбусов по улице Верхняя Дуброва до конечной остановки "Улица Фатьянова" возобновится после окончания работ по восстановлению опор контактной сети, о чем будет сообщено дополнительно, рассказали в администрации города Владимира. Скорее всего, работы продлятся не более суток.