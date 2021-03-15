Во Владимире медсестра больницы проиграла суд по «ковидным» выплатам

Как сообщает Фрунзенский райсуд, с иском к собственному медучреждению обратилась медсестра отделения интенсивной терапии и реанимации неврологического отделения горбольницы №4.

В иске медработник указала, что «ковидные» выплаты она получала с апреля по июль 2020 года, после чего руководство больницы решило, что в группе риска их отделение больше не находится, и платить стимулирующие перестало. Также медсестра посчитала, что за её членство в профсоюзе ей заведомо занизили коэффециент качества деятельности за сентябрь того же года.

В итоге истица потребовала от больницы компенсацию «ковидных» выплат в размере 37192 рубля, а также моральную компенсацию за снижение критерия качества работы в сумме 20000 рублей и компенсацию за сами два сниженных балла в размере 13 рублей 91 копейка за каждый.

Однако суд пришел к выводу, что медсестра не смогла доказать, что в спорный период оказывала помощь больным с коронавирусом, и в исковых требованиях отказал в полном объеме. Факта дискриминации судом также не усмотрено.

В настоящее время решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.